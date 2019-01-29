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Kapalı ameliyatla dış gebelikten kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Şırnak’ta yaşayan 33 yaşındaki Emine Özmen’e dış gebelik tanısı kondu.

Şırnak’ta yaşayan 33 yaşındaki Emine Özmen’e dış gebelik tanısı kondu. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne başvuran Özmen, bir saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşup taburcu edildi.
Anne olacağını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşayan Emine Özmen, gebelik kontrolü için Şırnak’ta hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Özmen’in gebeliğinin normal bir gebelik olmadığı, halk arasında bilinen adıyla dış gebelik ve dış gebeliğin de çok nadir görülen bir türü olan sezaryen skar gebelik olduğu anlaşıldı. Doktorlar tarafından acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Özmen, Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu’na başvurdu. Özmen, yaklaşık bir saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kapalı cerrahi ile sağlığına kavuştu
Gebeliğinin, normal bir gebelik olmadığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Emine Özmen, “Dış gebelik ve tedavi seçeneklerini eşimle birlikte araştırdık. Gerçekten ilerlemiş haftalarda tek tedavi seçeneğinin ameliyat olduğunu öğrendik. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu’na yönlendirildik. Kendisi de yaptığı muayene ve tetkiklerde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatın kapalı yöntem ile yapılacağını öğrendikten sonra oldukça rahatladık. Bir gün sonra da taburcu olarak yaşadığım şehre döndüm” dedi.

"Laparoskopik yöntem hastaya konfor sağlar"
Kapalı cerrahi yöntem ile dış gebeliği sonlandırdıklarını dile getiren Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu ise, “Yaptığımız muayenede 9 haftalık, rahmin daha önceki sezaryen bölgesine yerleşmiş ve mesaneye doğru ilerlemiş gebelik izledik. Hastayı, ortaya çıkabilecek problemler konusunda aydınlattık. Hastamızın dış gebeliği ileri haftada olduğu için ameliyatı uygun seçenek olarak gördük. Laparoskopik cerrahi ile operasyonu gerçekleştirdik. Bir saat süren ameliyat sonrası hastanede bir gece kalan hastamız, ertesi gün taburcu oldu. Bu tür özellikli cerrahiler hastaya konfor sağlar. Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı sorunu yaşar ve ilaç gereksinimi de azalır. Cerrahi sonrası günlük yaşamına daha çabuk adapte olur” diye konuştu.

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