Kapalı ameliyatla dış gebelikten kurtuldu

Şırnak’ta yaşayan 33 yaşındaki Emine Özmen’e dış gebelik tanısı kondu. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne başvuran Özmen, bir saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Anne olacağını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşayan Emine Özmen, gebelik kontrolü için Şırnak’ta hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Özmen’in gebeliğinin normal bir gebelik olmadığı, halk arasında bilinen adıyla dış gebelik ve dış gebeliğin de çok nadir görülen bir türü olan sezaryen skar gebelik olduğu anlaşıldı. Doktorlar tarafından acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Özmen, Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu’na başvurdu. Özmen, yaklaşık bir saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kapalı cerrahi ile sağlığına kavuştu

Gebeliğinin, normal bir gebelik olmadığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Emine Özmen, “Dış gebelik ve tedavi seçeneklerini eşimle birlikte araştırdık. Gerçekten ilerlemiş haftalarda tek tedavi seçeneğinin ameliyat olduğunu öğrendik. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu’na yönlendirildik. Kendisi de yaptığı muayene ve tetkiklerde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatın kapalı yöntem ile yapılacağını öğrendikten sonra oldukça rahatladık. Bir gün sonra da taburcu olarak yaşadığım şehre döndüm” dedi.