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Kapalı ameliyatla sinüzite son

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Memorial Dicle Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç.

Kapalı ameliyatla sinüzite son

Memorial Dicle Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Ediz Yorgancılar, sinüzitin basit ve masum bir hastalık olmadığını belirterek hastalıktan kapalı ameliyat yöntemi ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Yorgancılar, sinüzit ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sinüzit oluşumunu pek çok nedenin tetiklediğini belirten Doç. Dr. Yorgancılar, alerji, sigara kullanımı, vücut direncinin düşmesi, geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, diş tedavileri sırasında oluşan enfeksiyonlar, burun kemik eğrilikleri ve burun içinin anatomik yapısının bozuklukları, çocuklarda aşırı büyümüş geniz eti gibi nedenlerin sinüzit oluşumuna zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Doç. Dr. Yorgancılar, “Sinüzit belirtileri, hastalığın akut veya kronik olma özelliğine göre farklılık gösterir. Akut sinüzitte yüz bölgesinde ağrı ve dolgunluk hissi, burun tıkanıklığı, koku almada bozukluk, geniz ve burun akıntısı, ateş, öksürük, halsizlik görülebilir. Hasta ciddi bir baş ağrısı sorunu yaşayabilir. Kronikleşmiş olan yani uzun süreli sinüzitte ise ağrı ön planda değildir. Ateş ve halsizlik gibi belirtiler genellikle görülmez. Hastanın yaşam kalitesini olabildiğince düşürür. Baş ağrısı sorunu ile karşı karşıya olan hastalar, bunun genellikle sinüzit kaynaklı olduğunu düşünmekte ve sorunun asıl nedeni belirlenememektedir. Oysa baş ağrılarının çok az bir kısmına sinüzit varlığı neden olmaktadır. Sinüzitten kaynaklanan ağrılar özellikle yüz bölgesinde görülen ve akut sinüzit belirtileri olan hasta gruplarında ortaya çıkmaktadır. Migren, şiddetli ataklar halinde gelen; stres, yorgunluk, açlık gibi faktörler ile tetiklenebilen bir hastalıktır. Bazı migren hastaları, ağrılarının başlayacağını önceden tahmin edebilir. Sinüzit ağrısı ise migreni tetikleyen etkenlerle ortaya çıkmaz ve migrendeki gibi şiddetli değildir. Ancak her iki hastalığın aynı anda görülebileceği unutulmamalıdır” dedi.

“Sinüzit doğru ve kesin tedavi gerektirir”
Sinüzitin, toplumda yaygın olan kanı ile basit ve masum bir hastalık olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Yorgancılar, şöyle devam etti:
“Tedavi edilmediği takdirde beyin zarında ya da beyin içinde iltihaplara, görme kayıplarına, kalıcı doku bozukluklarına, boğaz veya akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Sinüzit tanısı konulduğu andan itibaren tedavisi, hastadaki tüm belirti ve etkileri ortadan kalkacak şekilde tamamlanarak yapılmalıdır. Sinüzit tedavisi hastalığın ciddiyetine, neden olan bakterilerin türüne, akut ve kronik olmasına göre değişir. Bakterilerin neden olduğu sinüzit, 2-3 hafta süren antibiyotik uygulamaları, burun açıcı spreyler ve antiinflamatuar ilaçlarla tedavi edilebilir. Burun içini düzenli olarak özel sularla yıkamak hastayı rahatlatabilir. Hasta KBB uzmanın takibinde olmalı ve ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda ameliyat seçeneği için değerlendirilmelidir. Sinüzit cerrahisi günümüzde artık endoskopik girişimsel ameliyatlar ile yapılmaktadır. Gelişen yeni yöntemler ve teknolojik olanaklar sayesinde işlemler, burun içinden özel aletler ile girilerek ve hiç kesi yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Hasta işlemden kısa bir süre sonra taburcu olarak normal yaşamına dönebilmekte, psikolojik durumu da olumsuz etkilenmemektedir.”

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