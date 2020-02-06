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Kapalı bariyeri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı.

Kapalı bariyeri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sülümenli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın askıda kalması nedeniyle rayların üzerinde kaldı. O sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni rayların üzerindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpma sırasında kamyonette başka kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar tren Kaza

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