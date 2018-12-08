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Kapalı büfeden aldıkları suyun parasını, notla birlikte bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Tokat'ta kapalı olan büfenin yanından bir pet şişe su alan 4 genç, parasıyla birlikte not bıraktı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) Tokat'ta kapalı olan büfenin yanından bir pet şişe su alan 4 genç, parasıyla birlikte not bıraktı. O anlar büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, perşembe gecesi 02.30 sıralarında yaşandı. Üniversite öğrencisi olduğu sanılan 4 genç, Cumhuriyet Meydanında Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin yanında açıkta duran pet şişe sulardan aldı. Gençler, büfenin önünden ayrılmadan önce suyun ücretiyle birlikte Dayı 1 adet su aldık. 1 TL bıraktık. Hakkını helal et. Çok susamıştık yazılı not bıraktı. Gençlerin su aldıkları anlar büfenin kameraları tarafından kaydedildi. Sabah dükkanı açtığında notu ve parayı fark eden büfe sahibi Mustafa Kahraman Akşamları biz dükkanı kapatıyoruz ve bazı ürünleri yerimiz küçük olduğu için içeriye alamıyoruz. Sabah geldiğimde yazıyı gördüm. Genç arkadaşlarımızın su ihtiyaçları olmuş ve suyu almışlar. Parasını bırakmışlar, not yazmışlar. Tokat güzel ve güvenilir bir memleket. Genç kardeşlerimiz kesinlikle hiç bir şeye tenezzül etmiyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Mevlana diyor ki, 'Tokat'a gitmek gerek' gerçekten güzel bir memleket. Daha önceden de çok yaşamıştık. Bugün ki olayı genç kardeşlerimizin yapmış olması bizi gururlandırdı dedi.

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