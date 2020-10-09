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Kapalı çarşı esnafını bezdiren hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arka arkaya yaşanan hırsızlıklar sebebiyle adeta esnafı bezdiren biri yabancı uyruklu, 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arka arkaya yaşanan hırsızlıklar sebebiyle adeta esnafı bezdiren biri yabancı uyruklu, 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin aynı yerdeki hırsızlık sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan 4 gün sonra motosiklet çaldığı tespit edildi.
Manavgat ilçesinde turistik kapalı çarşıda 29 Haziran tarihinden bu yana yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından da yola çıkarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen, M.T., B.Ö., yabancı uyruklu İ.M. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y. ve B.Y.’yi yakaladı. Şüphelilerden B.Ö. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B. hakkında adli işlem yapıldı.

Serbest kaldı dört gün sonra motosiklet çaldı
Daha önce kapalı çarşıdan yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından İ.M. isimli şüpheliyle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T.’nin serbest bırakıldıktan dört gün sonra S.İ. isimli şüpheliyle birlikte motosiklet çaldığı da tespit edildi. İ.S. ve M.T. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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