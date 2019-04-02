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Kapalı Çarşı Yönetiminden Emniyet Müdürlüğü’ne jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kapalı Çarşı Yönetimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne otomobil hediye etti.Kapalı Çarşı Yönetimi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bir otomobil hediye edildi.

Kapalı Çarşı Yönetimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne otomobil hediye etti.
Kapalı Çarşı Yönetimi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bir otomobil hediye edildi. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, atılan imzaların ardından otomobilin anahtarını Fatih Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy’a verdi. Otomobil teslim edilmesinin ardından Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Emniyet Müdürlüğümüze elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Otomobili teslim alan Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş’a teşekkür etti.
Otomobilin teslim edilmesinin ardından Başkan Fatih Kurtulmuş, Yönetim Kurulu üyeleri Haşim Güler, Rezal Koç, Mirat Kökler, Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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