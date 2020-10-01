HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı’dan tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı’dan tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İfadesinde tişört çaldığını kabul eden eden şüphelinin, kamera görüntülerine rağmen saat ve gözlük hırsızlığıyla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi’ndeki Kapalı Çarşı’da son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından esnaf şikayetçi oldu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının görüntülerinde yer alan şüphelilerden Mehmet T.’yi yaşanan kovalamacanın ardından Fevzipaşa Caddesi’nde yakaladı. Mehmet T.’nin, emniyetteki ifadesinde tişört çaldığını itiraf ettiği, saat ve gözlük başta olmak üzere diğer hırsızlık olaylarıyla ilgisinin olmadığını söylediği bildirildi. Mehmet T., emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Gören durup bir daha baktıGören durup bir daha baktı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
1/
En Çok Okunan Haberler
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten hastane yatak sayısı uyarısı
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
Koronavirüsü unutturan olay! Banka çatısındaki adamı görenler, durup izledi
Gören durup bir daha baktı
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Devlet Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.