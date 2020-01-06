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  4. Kapalı cezaevi endişesiyle açık cezaevinden 4 kez firar etmiş

Kapalı cezaevi endişesiyle açık cezaevinden 4 kez firar etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Yasin Emre K.'nin, 'kasten yaralama' suçlamasıyla yargılandığı davada hakkındaki hapis cezasının kesinleşip, kapalı cezaevine konulacağını düşünerek, kaldığı açık cezaevinden 9 günde 4 kez firar ettiği ortaya çıktı.

Kapalı cezaevi endişesiyle açık cezaevinden 4 kez firar etmiş

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Yasin Emre K.'nin, 'kasten yaralama' suçlamasıyla yargılandığı davada hakkındaki hapis cezasının kesinleşip, kapalı cezaevine konulacağını düşünerek, kaldığı açık cezaevinden 9 günde 4 kez firar ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan Yasin Emre K. hakkında, çeşitli suçlardan çok sayıda dosya bulunduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Emre K.'yi 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yasin Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çeşitli suçlardan aldığı para cezalarını ödemediği suçlamasıyla açık cezaevine konulan Yasin Emre K., 9 günde 4 kez firar etti. Yunus Emre K., son firarında, dün akşam uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yasin Emre K., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı. Yasin Emre K., aynı cezaevine tekrar gönderildi.
'KAPALI CEZAEVİNDE YATMAMAK İÇİN KAÇIYORDUM'
Açık cezaevinden 4 kez kaçan Yasin Emre K. hakkında, 'kasten yaralama' ve '6126 sayılı kanuna muhalefet' gibi suçlardan çok sayıda dosya bulunduğu öğrenildi. Dosyalarının bir kısmının istinaf mahkemesinde olduğunu söyleyen Yasin Emre K.'nin, polise verdiği ifadede, "Eğer ben açık cezaevindeyken, dosyalar onanırsa uzun yıllar kapalı cezaevinde yatmam gerekecek. Bu yüzden kaçıyordum" dediği öğrenildi.

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