Trabzon'da, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin alabalık yetiştiriciliği konusundaki kapasitelerini artırılması amacıyla düzenlenen, "Kapalı devre sistemlerde alabalık yetiştiriciliği" eğitimi devam ediyor.

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde (SUMAE), Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluşu olan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunca düzenlenen eğitimlerde Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 12 uzmana, alabalık yetiştiriciliği konusunda eğitim veriliyor.

SUMAE Müdürü Ercan Küçük, enstitünün sadece ulusal seviyede değil, uluslararası alanlarda da araştırma yaparak çeşitli eğitimler verdiğini söyledi.

FAO'nun Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde kapasiteyi artırmak için iki ülkede eğitim merkezi kurduğuna işaret eden Küçük, "Trabzon'a gelen eğitimcilerin ülkelerinde yeni teknoloji kapalı devre sistemler bulunmuyor. Kurumumuzda olan bu sistem uzmanlara anlatılmaktadır."

Merkezde 21 Temmuz'a kadar devam edecek eğitimlerde SUMAE bünyesinde görevli uzmanların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın'ın da sunum yapacağı belirtildi.

