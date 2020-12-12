HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı

Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı

12.12.2020 22:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İşyerine çok sayıda kovan isabet etti.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan bir kıraathane, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Ş.B. (21) isimli şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ş.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridi çekilen cadde de çok sayıda merminin iş yerine isabet edildiği tespit edildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladıSosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı
9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
1/

En Çok Okunan Haberler

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da silahlı kavga! Sokak boş kovanlarla doldu

Diyarbakır'da kanlı hesaplaşma! Sokak boş kovanlarla doldu

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Genç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

CHP'den Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

CHP'den taciz iddiasına disiplin soruşturması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.