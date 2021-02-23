HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu

Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu

23.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde park halindeki panelvan bir anda alevlere teslim oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde park halindeki panelvan bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi üzerinde 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa Ford marka panelvan aracını park ettikten sonra pazara giden Ramazan Kesen, aracının bir anda alev aldığını öğrenince olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların haber verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, aracın motor kısmında başlayan yangını söndürdü. Yanan aracın çevreye zarar vermemesi için de itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Bir görgü tanığı, park halindeki araçtan önce dumanlar, ardından da alevler çıkması üzerine itfaiyeye haber verdiğini ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdüğünü söyledi. Aracın sahibi Ramazan Kesen ise, aracını bırakarak pazara gittiğini ve yangının nasıl olduğunu bilmediğini belirtti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Dehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettilerDehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettiler
Amenerrasulü ayetinin faziletiAmenerrasulü ayetinin fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Örgüt mensuplarına orman yakma talimatı vermişti! O terörist böyle etkisiz hale getirildi

PKK'nın kritik ismi böyle etkisiz hale getirildi

Gamze Kaçar Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı

Gamze Kaçar Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Balık avlarken görüntülendiler

Nesli tükenme tehlikesi altında! Balık avlarken görüntülendiler

Dehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettiler

Dehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettiler

İstanbul Boğazı'nı denizanaları istila etti

Bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan! İstila ettiler

Emine Erdoğan'dan 'Ayda Gezgin' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Ayda Gezgin' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.