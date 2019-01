Kapalı Laparoskopik yöntemle sağlıklarına kavuştular

"Her gün ayrı bir başarı hikayesi yazılıyor"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt de yaptığı açıklamada “Hastalarımızı çok büyük merkezlerde yapılabilen ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturmayı hedefledik. Rize koşullarında on beş yıl önce düşünüldüğünde bu operasyonlar hayaldi. Artık rutin olarak bu ameliyatlar hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemiz ismine layık olarak ve gerçek rolüne ait hedeflere göre her gün ayrı bir başarı hikâyesi yazıyor. Fiziksel mekân yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşasak da yeni hastanemize kavuştuğumuz zaman ilimizin nitelikli hekimler sayesinde hizmet ivmesi artacaktır. Sadece ilimize değil, bölge halkına üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan nitelikli bir sağlık tesisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.