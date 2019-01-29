Kapalı Laparoskopik yöntemle sağlıklarına kavuştular

Rize’de iki kanser hastası ilk defa yapılan kapalı laparoskopik yöntemle sağlıklarına kavuştu.

Rize’de 65 yaşındaki prostat kanseri tanısı alan Hüseyin Kansız ile 33 yaşındaki sol testis (yumurtalık) kanseri tanısı alan Mehmet Alkan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı kapalı ameliyat yöntemiyle sağlıklarına kavuştu.

Rize’de ilk defa bu hastalarda yapılan kapalı laparoskopik yöntemi ile ilgili bilgi veren RTEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Eren, "Testis kanseri olan 33 yaşındaki Mehmet Alkan sol testis ağrısı nedeni ile dış merkezde görülmüş, sol testis tümörü tanısı almış ve testisi bu merkezde operasyon ile alındıktan sonra ileri tedavi için hastanemize yönlendirilmiştir. Hastanın evreleme için yapılan taramalarında aort damarı komşuluğunda metastaz (yayılma) saptandı. 3 seans kemoterapi alan hastanın kitlesi 10 santimetreden 3 santimetreye gerilemiş ve Tıbbi Onkoloji tarafından kalan kitleye operasyon için tarafımıza yönlendirilmiştir. Kliniğimizce yapılan değerlendirme sonrasın kalan metastatik tümöre Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Disseksiyonu (Kapalı lenf bezi çıkartılması ameliyatı) yapıldı. Kitle karın içindeki aort damarına, sol böbreğin damarına ve sol böbrekten çıkan idrar kanalına (üreter) yakın ve yapışıktı. Zor bir operasyon ve ince kesilerle bu kitleyi tümörü tamamen çevre dokulardan arındırarak çıkarttık. Vatandaşlarımız tedavi almak için dış merkezlere gitmelerine gerek kalmadan sağlıklarına hastanemizde yapılan başarılı operasyonla hem maddi hem de manevi yıpranma yaşamadan kavuşmuş oluyor” dedi.

65 yaşındaki Hüseyin Kansız’ın ise idrarda zorlanma şikâyeti ile hastaneye başvurduğunu söyleyen Eren, “Hastaya yapılan tetkiklerde değerlerinin yüksek çıkması nedeni ile hastaya prostat biyopsisi yapılmıştır. Prostat kanseri teşhisi konulan hasta yapılan tetkiklerinde kanserin vücuda yayılmadığının anlaşılması üzerine hastaya laparoskopik radikal prostatektomi (kapalı prostat kanseri ameliyatı) yapıldı. Kliniğimizde açık olarak yapılan bu ameliyatı ilk defa laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirdik. Sonrasında tedavisi tamamlanan hasta daha erken sürede şifa ile taburcu edilmiştir” diye konuştu.

Başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşan Mehmet Alkan ise, “Ağrılarım arttığı için hastaneye başvurduğumda bu sorunu öğrendik. Erken tedavi ve hekimlerimiz sayesinde kitle başarılı bir operasyonla alındı. Şuan da gayet iyiyim. Ameliyatı gerçekleştirilen hocalarımıza çok teşekkür ederim” derken Hüseyin Kansız ise “Bir gün bende hasta olur muyum düşünürken bir baktım ki ameliyat masasındayım. Nitekim sağlığıma kavuştum. Şuan gayet iyiyim. Gün geçtikçe daha da iyi olacağım. Devletimizden ve hekimlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.