Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak gördüklerini belirten Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Tatar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının dikkate aldıklarını da sözlerine ekledi.

İlk somut adımı atacaklarını belirten Tatar, "Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Ankara'da Kuzey Kıbrıs'a su temin projesinin boru hattı onarımı törenine katıldı. Törende Kapalı Maraş'la ilgili açıklamalar yapan Tatar, 2019 yılında Kuzey Kıbrıslılara Kapalı Maraş'ın açılması sözü verdiklerini belirterek çalışmaların yeni bir aşamaya geldiğini söyledi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Erdoğan da Maraş'ın açılmasının birçok yeri rahatsız edeceğini ifade ederek "Ama bugüne kadar hep Kıbrıs’taki Türkler sabretti, biz sabrettik ama bu sabrın karşılığını alamadık. Ada'daki Kıbrıs Türkleri'nin beş asırlık varlığını kaldırmaya yönelik bir dönemde bu gelişmenin olması anlamlıdır" şeklinde konuştu.

Çözümsüzlüğün bedelinin Kıbrıs Türkü'ne ödetilmek istendiğini ifade eden Erdoğan, "Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye sözlerini sürdürdü.

Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ettiklerini ve Kuzey Kıbrıs makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.