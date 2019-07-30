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"Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:31 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Oranın 45 yıl kapalı kalması yeter. Tazminat meseleleri de var. Yapılan çalışmalarda oranın Osmanlı malı olduğu, İngiliz döneminde yapılan yanlışlıklara mallarımızın talan edildiği ortada. Oranın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor" - "Kapalı olduğu için tazminat meseleleri de var. Bundan da kurtulmuş olacağız. Hükumetimiz şu anda çalışmalar yapıyor. Envanter çalışmaları var. Bilahare bundan sonraki adım böyle olacak. Bir yerin 45 yıl kadar kapalı kalması doğal değil. Orası KKTC sınırları içerisindedir. Güvenlik kuvvetlerimizin koruması altındadır"

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan hem yerleşime hem de iskana kapalı bulunan Maraş'a ilişkin, "Oranın 45 yıl kapalı kalması yeter. Tazminat meseleleri de var. Yapılan çalışmalarda oranın Osmanlı malı olduğu, İngiliz döneminde yapılan yanlışlıklara mallarımızın talan edildiği ortada. Oranın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor." dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı ve Resepsiyonunda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kapalı Maraş'ın durumuna değinen Tatar, "Oranın 45 yıl kapalı kalması yeter. Tazminat meseleleri de var. Yapılan çalışmalarda oranın Osmanlı malı olduğu, İngiliz döneminde yapılan yanlışlıklara mallarımızın talan edildiği ortada. Oranın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor. Taşınmaz Mal Komisyonu diye bir kurum var KKTC'de. Avrupa'nın da tanıdığı. Oraya başvuracaklar. Eski sakinleri Rumlar ve İngilizler de olabilir. Amerikalılar da olabilir." diye konuştu.

Maraş'ı parça parça yerleşime açmak istediklerini yineleyen Tatar, Magosa'ya gidildiğinde yüksek bir bina üzerinden bakıldığında buranın Magosa'nın devamı olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Tatar, bu sayede sahilin KKTC ekonomisine kazandırılacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapalı olduğu için tazminat meseleleri de var. Bundan da kurtulmuş olacağız. Hükumetimiz şu anda çalışmalar yapıyor. Envanter çalışmaları var. Bilahare bundan sonraki adım böyle olacak. Bir yerin 45 yıl kadar kapalı kalması doğal değil. Orası KKTC sınırları içerisindedir. Güvenlik kuvvetlerimizin koruması altındadır. Orası belli ki zamanında çok önemli bir turizm bölgesiydi. Orada İngiliz Kraliyet ailesine ait bir otel gördük. Oralarda belli ki güzel günler geçirmişler. Yazık. İnsanlığa yazık. Açılması gerekiyor."

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerileme de değinen Tatar, burada Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını söyledi. Doğu Akdeniz'deki zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de payı olduğunu yineleyen Tatar, "Türkiye'nin de hakları var. Bu anlaşmalarla Türkiye'nin gemileri geldi. Bütün bunların çalışmaları fevkalade yerindedir. Tek başına bu kazıları yapamazsın. Tek taraflı yapacaksanız Türkiye de yapacak." dedi.

Tatar, Türkiye'nin güçlü olmasının KKTC'ye moral verdiğini anlatarak, dayanışmanın önemine işaret etti. Gelecek nesillerin hak ve çıkarları adına da bu çalışmaları yaptıklarını kaydeden Tatar, AB'nin de bu konuya taraf olduğunu aktardı.

AB'nin de Rumların bu tek taraflı çalışmalarının farkında olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs'ta her konuda ortaklıkla bir çözüme varılabileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Kapalı Maraş KKTC Başbakanı Ersin Tatar

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