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Kapalı olmasına sinirlendiği camiyi yakmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kapalı olduğu gerekçesiyle camiyi yakmaya kalkışan Hamit A., bindiği taksinin şoförü Şükrü Sezek'in ihbarı sonrasında polis ekiplerince yakalandı.

Kapalı olmasına sinirlendiği camiyi yakmaya çalıştı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kapalı olduğu gerekçesiyle camiyi yakmaya kalkışan Hamit A., bindiği taksinin şoförü Şükrü Sezek'in ihbarı sonrasında polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 1497 Sokak'taki Seyyid Halid Göyük Camii'ne gelen Hamit A., içeri girmek istedi. Kapının kapalı olduğunu görünce sinirlenen Hamit A., çevreden topladığı kağıt, plastik parçaları, avludaki halı ve ahşap ayakkabılığı caminin kapısının önüne yığarak ateşe verdi. Hamit A., alevlerin büyümesi üzerine caminin arka duvarındaki parmaklıklardan atlayarak kaçtı. Bu sırada caminin açık olduğunu düşünerek namaz kılmak için gelen 3 kişi, yangını görünce bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan itfaiyeyi aradı.
BİNDİĞİ TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İHBAR ETTİ
Hamit A. ise çağırdığı Şükrü Sezek'in kullandığı 07 T 3058 plakalı taksiye binerek, "Beni buradan götür" dedi. Hamit A.'yı Metin Kasapoğlu Caddesi'nde indiren Sezek'i itfaiyeci olan babası telefonla arayarak, oturdukları evin yakınındaki caminin yakıldığını söyledi. Şükrü Sezek, şüphelendiği Hamit A.'yı takip ederek durumu polise bildirdi. Sezek'in yönlendirmesiyle polis ekipleri, Hamit A.'yı aynı caddede yakaladı. Gözaltına alınan Hamit A., camiye gittiğini, kapalı olduğu için sinirlendiğini ve yaktığını söyledi. Hamit A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, camiye zarar vermeden söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kapalı olmasına sinirlendiği camiyi yakmaya çalıştı

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