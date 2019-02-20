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Kapalı omuz ameliyatı ile konforu yaşayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Omuz ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Kapalı omuz ameliyatı ile konforu yaşayın

Omuz ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, artık kapalı ameliyatlarla hastaların daha konforlu tedavi gördüklerini söyledi.
Omuzların, kas-tendon yapılarının fazla ve kemik yapının az olduğu eklemler olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, “Omuz eklemimizde ‘bursa’ denen kesecikler vardır. Travma veya enfeksiyon gibi sebeplerle bu kesecikler şişer ve omuzda sıkışmaya yol açar. Omuz ekleminde yana ve öne kaldırma hareketlerinde artan, ama istirahatte de devam eden ağrı olur. Vücut geliştirme veya fırlatma sporlarıyla uğraşanlar, kolu öne doğru uzattıklarında veya dirseği vücuda yapıştırıp ön kola çevirme hareketleri yaptıklarında ağrı tetiklenir. Voleybol veya basketbol oynayanlarda, omuz omza mücadelenin sık olduğu spor dallarında ve ileri yaştaki kadınlarda sıktır. Kolumuzu önden karşı omza attığımızda veya ayaktayken sandalyeyi kendimize doğru kaldırmaya çalıştığımızda ağrı şiddetlenir” dedi.
Tedavi sürecinin ortopedi uzmanı tarafından yapılan fizik muayene ile yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık şöyle devam etti:
“Hekim, bir ön teşhis bilgisine sahip olur. Direk grafi, MR veya kan tetkiki isteyebilir. Sonuçlara göre ilaç tedavisi veya fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Mafsal içi ve çevresi enjeksiyon uygulamaları ve ’artroskopi’ dediğimiz kapalı ameliyatlar da uygulanmaktadır. Açık cerrahi de tedaviler arasında yer alır. Artroskopi, omuz eklemine kamera ile girilerek uygulanan kapalı ameliyat yöntemidir. Kapalı bir yöntem olduğundan günü birlik taburcu olma imkânı sağlar. Ameliyat süreci kısadır ve kanama olmaz. Erken hareket ve erken işe dönüşü sağlar. Ameliyat sonrası dönem, daha ağrısız ve konforlu geçer. Tecrübeli ve sık artroskopi uygulayan ortopedistler tarafından yapıldığında istenmeyen sonuçlar oluşmaz. Omuzdaki problemlere ne kadar çabuk ve doğru tedavi uygulanırsa iyileşme süresi de o kadar hızlı olur. Cerrahi tedavi uygulanmaya karar verildiyse ilk tercih, mutlaka artroskopik müdahale olmalıdır.”

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