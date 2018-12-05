KAYSERİ, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Parlak, kışın kapalı hava ortamlarındaki risklere dikkat çekerek, "Nem ve hava kalitesini düzenlemek, enfeksiyon riskini düşürmek için kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır, kışın kapalı ortamlarda kuru hava riski var" uyarısında bulundu.

Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde görevli Uz. Dr. Mehmet Parlak, kışın kapalı ortamlarda yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu. Kapalı ortamlardaki risklere dikkat çeken Dr. Parlak, "Kış aylarında enfeksiyonlar ve solunum yolları şikayetleri, kapalı ortamlarda geçirilen sürelere bağlı olarak artıyor. Yeterince havalandırılmayan alanlar, ısı nem dengesinin bozulması ve evde radyatör ya da soba üzerinde çamaşır kurutulması, özellikle kronik akciğer hastalıkları olan kişilerde şikayetleri tetikliyor" dedi.

'KAPALI ORTAMDA KURU HAVA RİSKİ VAR'

Kapalı ortamlarda virüslerin yayılma hızına da değinen Mehmet Parlak, "Kış aylarında kapalı alanlarda çok fazla vakit geçirmek, virüslerin yayılmasına ve kronik hastalıklara bağlı şikayetlerin artmasına neden olmaktadır. Havasız ve kapalı alanlarda, farklı ısıtma yöntemlerine bağlı olarak nem seviyesi düşmekte ve ısı-nem dengesinde düzensizlik oluşmaktadır. Düşük nemli ortamlar virüs ve bakteriler için yüksek nem ise akar ve mantar üremesi için ideal ortam oluşturmaktadır. İdeal ortam sıcaklığının kapalı mekanlarda 20-22 derece, nem oranının ise yüzde 40-50 arasında olması gerekmektedir" diye konuştu.

'HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ'

Bakterilerden korunmak için hijyenin önemine de dikkat çeken Uz. Dr. Parlak, "Kış aylarında, soğuk havanın virüs ve bakteriyel enfeksiyonları artırıcı etkisine bağlı olarak göz önünde bulundurulması gereken bir konu da hijyendir. Öksürme ve hapşırmayla yayılan bakteriler 7 metreye kadar geniş bir alana ulaşır. Özellikle kapalı ortamlarda bu risklerin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması için öksürme ya da hapşırma durumunda kolun iç kısmı ağıza tutularak, partiküllerle bulaşma riski engellenmelidir. Kapalı yaşam alanlarında yeterli oksijen seviyesi için ortam düzenli olarak havalandırılmalı, eller sık sık yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Nem ve hava kalitesini düzenlemek, enfeksiyon riskini düşürmek için kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Kapalı alanlar (toz, akar ve kedi ve köpek tüyü vs.) temizlenerek arındırılmalıdır. Kapalı alanların havalandırılması hava kirliliğinin çok yoğun olduğu saatlerde yapılmamalıdır. Gereklilik halinde süre kısa tutulmalıdır. Kalorifer kullanırken odadaki nem oranı göz önünde bulundurulmalıdır. Gerektiğinde radyatör ve ısıtıcı üzerine nem dengesini sağlamak için bir kap su konulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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