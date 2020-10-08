Kapalı otoparklar dolunca köprü ve viyadük altları otoparka döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı nedeniyle otoparka akın eden vatandaşlar yer bulamayınca çareyi köprü ve viyadük altlarına park etmekte buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarını kapalı otoparklara bıraktı. Ancak otoparkların dolup taşması nedeniyle bazı vatandaşlar arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı. Beyoğlu Piyelapaşa Bulvarı üzerindeki viyadük altı ise adeta otoparka döndü. Kapalı otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını buraya park eden iş yerlerine gitti.

“Doludan dolayı köprü altlarına park ettiler”

Viyadük altındaki parklanmayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Doludan dolayı köprü altlarına park ettiler. Geçen dolu yağdı araçların camları patladı. Baya bir hasar oldu. Köprü altı bulamayanlar araçlarının üstlerine battaniye seriyor. Ben hiç korumadım aracımı Allah korudu” dedi.

