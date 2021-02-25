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  4. Kapalı restoranda ısınmak için yakılan soba patladı: 3 ölü

Kapalı restoranda ısınmak için yakılan soba patladı: 3 ölü

25.02.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Honaz ilçesinde kapalı olan restoranın bekçisi sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde kapalı olan restoranın bekçisi sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Alevlerin sardığı restorandan çıkamayan bekçi ve İran uyruklu 2 kadın hayatını kaybetti.
Olay, Honaz Dağı Mili Parkı girişinde S.K’nın işlettiği tek katlı bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemiden dolayı kapalı olan işletmede görevli bekçi Ahmet Dedeşin, yanında bulunan 1 erkek ve İran uyruklu 2 kadınla birlikte ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobaya dökülen yanıcı maddenin bir anda parlamaması sonucu patlama meydana geldi. İşletmeyi saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan bekçi Ahmet Dedeşin ve yabancı uyruklu 2 kadın yanarak feci şekilde can verdi.
Patlama anında dışarı çıkmış olması nedeniyle ölümden son anda kurtulan 4’üncü kişi, jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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