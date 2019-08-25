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Kapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, firma tarafından kuzey ülkelerinin tarımsal üretimde kullanmaları için güneş enerjisi veren led armatürler üretildi.

Kapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecek

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, firma tarafından kuzey ülkelerinin tarımsal üretimde kullanmaları için güneş enerjisi veren led armatürler üretildi. Güneş görmeyen seraya yerleştirilen ledlerle domates üretilirken, şimdi de salatalık yetiştirilmesi için geliştirilen ledler, Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 28 yıldır fiber optik aydınlatma sistemlerinin üretimini yapan PSL Electronik A.Ş., yıl içindeki güneşli gün sayısı tarımsal üretim için yeterli olmayan kuzey ülkelerine yönelik ürün geliştirdi. Kuzey ülkelerindeki seralarda bitkilerin güneş enerjisi ihtiyacını karşılayan sodyum armatürleri inceleyen PSL Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, bu armatürlerin hem elektrik tüketimi hem de bitkinin ihtiyacı açısından uygun olmadığını tespit etti. Ar-Ge biriminde mühendislerle bir çalışma başlatan Şentürk, tamamı ledlerden oluşan özel bir aydınlatma sistemiyle hiç güneş ışığı almayan, tamamen kapalı bir alanda bitki üretmeyi başardı. Fabrika içerisinde 250 metrekarelik bir alanı laboratuvar olarak düzenleyen Şentürk, bu alana bir sera kurdu. 15 bölümden oluşan serada bir bölümüne klasik aydınlatmada kullanılan sodyum armatür yerleştiren Şentürk, geriye kalan 14 bölüme farklı derecelerde özel geliştirilen ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş enerjisini veren ledler yerleştirdi.
Şentürk, her aydınlatma düzeneğinin altına aynı bitkilerden koyarak hangisinin etkili olduğunu gözler önüne serdi. İlk olarak serada domates yetiştiren Şentürk, led aydınlatmaların olduğu bölümden normal şartta 25 kilogram domates alabileceği bitkilerden 50 kilogramın üzerinde ürün topladı.
DOMATES VE ÇİLEKTEN SONRA DİKENLİ SALATALIK
Ledlerin bitkilere etkisini görmek açısından alana ilk olarak domates eken ardından da çilek üreten Şentürk'in şimdiki hedefi ise Rusya'da oldukça popüler olan dikenli salatalık yetiştirmek. Işık sistemlerinin altına bitkileri yerleştirdiklerini belirten Cengiz Şentürk, "Bitkinin hangi ışık altında daha sağlıklı olduğunu tespit etmek için çalışmalarımız başladı. Ziraat mühendisi arkadaşımız her gün bitkileri kontrol ediyor. Her birine aynı ölçüde su ve gübre veriliyor. Tek farklı yanları ise üzerine gelen ışık. Testin sonunda en kaliteli ürünü veren bitkiye hangi tür ledin uygun olduğunu anlamış olacağız" diye konuştu.
RUSYA KENDİ ÜRÜNÜNÜ ÜRETMEK İSTİYOR
Özellikle Rusya'nın bu teknolojiye özel ilgi duyduğunu kaydeden Şentürk, "Rusya kendi iç üretimini arttırmanın yollarını arıyor. Gün ışığından uzak olması domates, salatalık gibi ürünleri yetiştirmesini engelliyor. Onlarda bu tür teknolojileri kullanarak dev kapalı seralar kurarak üretim yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerimiz oldukça yakın devam ediyor. Birkaç yere sistem kurduk. Fakat hedefimiz çok daha büyük alanlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecekKapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecekKapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecekKapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecek

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