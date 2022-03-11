Kapalı yollar hangileri? İstanbul'da trafik ve yol durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, hangileri açık? KGM kapalı yollar listesi 11 Mart 2022 Cuma

Yollar kapalı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce yapılan duyuru sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nin açıkladığı tedbirler ve okulların tatil edildi. 11 Mart Cuma (bugün) Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında ayrılma meydana geldi. Köprü trafiğe kapatıldı. Öte yandan gün içerisinde otomobillerin gıdım gıdım ilerleyebilmesi nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda Kapalı yollar hangileri? İstanbul'da trafik ve yol durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, hangileri açık? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma KGM kapalı yollar listesi ve ayrıntılar haberimizde...

KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? 11 MART 2022 CUMA

11 Mart Cuma (bugün) İstanbul’da yoğun kar yağışı sebebi trafik yoğunluğu sabah saat 09:34 itibari ile yüzde 38!e ulaştı.

Akşam mesai saati sonrası trafiğin yeniden sıkışacağı ön görülüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanan yollar, 'İBB Trafik Yoğunluk Haritası' ekranından kontrol edilebilmektedir. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapalı yollar listesi de paylaşıldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK VE YOL DURUMU NASIL?

Aşağıdaki link üzerinden güncel trafik yoğunluğunu takip edebilirsiniz.

https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/

HANGİ YOLLAR KAPALI? 11 MART 2022 CUMA

Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yolları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şöyle:

Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.



