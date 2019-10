Kapalıçarşı Başkanı: (Kitabe tahribatı) Gece yarısı habersiz yapılmış

"HERKESİ AN BE AN KONTROL ETME İMKANIMIZ YOK"

Kimsenin haberi olmadan çalışma yapılmasının 'Herhangi bir güvenlik açığı mı olduğu' sorusu üzerine ise Fatih Kurtulmuş, "Bir güvenlik açığı mevcut değil, Kapalıçarşı'da hem güvenliklerimiz hem de kameralarımız var. Bu kapının dışında olan bir şey. Her kapımızda bu güvenlik kameralarını artırıyoruz. Bu akşam vakti olan bir şey. Geceleyin de orada kimse yok, boş bir zamanda kimsenin olmadığı bir vakitte yapılmış. Kendisine talimatlandırılmayan yere tabiri caizse bir gayretkeşlik gösteriyor. Herkesi anbean kontrol etme imkanımız yok" diye cevap verdi.

"BURADA 2 BİN 486 ESNAFIMIZ VAR"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bi çok noktada sarkan kablolar ve gelişigüzel konulan tabelalara ilişkin olarak ise, "Burada birtakım işgaliyeler, tabelalar, fazlalıklar zaman içerisinde oluyor. Burada 2 bin 486 esnafımız var. Kat malikleri yönetim kurulu olarak yapılan yanlışları kendilerine yazılı olarak ihtar ederek daha sonra da cezai müeyyideleri de kendilerine uygulayarak bu konuda olması gereken noktaya çekiyoruz. Fakat bunlar zaman içerisinde oluyor. Hem esnaflara gereken uyarıları yaparak hem de hukuki anlamda bu işi takip ederek yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

