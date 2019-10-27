Kapalıçarşı Başkanı: (Kitabe tahribatı) Gece yarısı habersiz yapılmış

Elif YAVUZ - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) KAPALIÇARŞI'nın 22 kapısından biri olan 559 yıllık Fesçiler Kapısı'ndaki tabelanın matkapla delinmesine ilişkin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı, geceleyin hiçbir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onu üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise" dedi.

"MATKAP İZLERİ AÇILIYOR MAALESEF"

Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı girişindeki tarihi tabelanın güvenlik kamerası takmak için matkapla delinmesinin ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, yapılan uygulamadan haberdar olmadıklarını, çalışan işçinin inisiyatif alarak habersiz bir şekilde yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kapalıçarşı'nın bütün kapıları bütün beden duvarları restorasyon kapsamında olacaktır. Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı geceleyin hiçbir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onun üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise. Orada hat yazılarının üzerinde değil ama levhanın alt tarafında matkap izleri açılıyor maalesef. Daha çok sosyal medyada duyuldu. Haber alır almaz inisiyatif aldık derhal bu kamerayı oradan kaldırttık ve restorasyona aldık orayı. İlk Kültür Müdürümüzün, Vakıflar Müdürümüzün yetkili tüm mercilerin haberleri var. Medyada bazı yazılar yazıldı ancak onlar biraz aceleyle yazılmış yazılar. Bu konudan yönetim kurulumuzun haberi yok. Bu arkadaşın da tırnak içerisinde cahilane, kastı olmadan bilgisizce yapılmaması gereken bir hareketi yaptığını kendisi de kabul ediyor. Bu konuda hukuki prosedür çalışacaktır."