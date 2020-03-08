HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkânın fiyatı dudak uçuklattı

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkânın fiyatı dudak uçuklattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkân, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı. Tamir dükkânı olarak faaliyet gösteren işyerinin 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira.

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkânın fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkân, açık artırma ile satılacak. Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkân Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.16 metrekare olan dükkânın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkân, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"KAPALI ÇARŞI'NIN TAŞI TOPRAĞI ALTIN"

Satış bedelinin öğrenen vatandaşlardan Ece Pirya, "Burası gerçekten altın değerinde. Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa diye düşündük. Kısa bir sürede satılacağını düşünüyorum. Kapalıçarşı öyle bir yer ki taşı toprağı altın" dedi. Abdülkerim Özkartal ise "Kapalıçarşı eşi bulunmayan bir turistik mekan. Bence tarihi yerlerin değeri parayla ölçülen yerler değil. Ben olsam o parayı da vermem, satmam da. Şahıslar alsa bile mutlaka bir hatırası vardır. Ya dededen, ya babadan kalmadır. Yılların çalışma yeri burası. Benim olsaydı ben satmazdım" diye konuştu. Verilen ilana göre, dükkânın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Hayalleri, Dünya Kadınlar Günü'nde gerçek olduHayalleri, Dünya Kadınlar Günü'nde gerçek oldu
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı dükkan

En Çok Okunan Haberler

Ekipler Rojin için harekete geçti

Ekipler Rojin için harekete geçti

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi! Acı haber

Hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi! Acı haber

25 yıl sonra ortaya çıktı, hayatının şokunu yaşadı

25 yıl sonra ortaya çıktı, hayatının şokunu yaşadı

6 gündür aranıyordu! Kayıp liseli kızdan iyi haber

Kayıp liseli kızdan iyi haber

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

Hayalleri, Dünya Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Hayalleri, Dünya Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu

Çobanlık yapan Veysel'den alkışlanacak başarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.