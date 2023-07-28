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Kapalıçarşı'daki görüntüler sızmıştı! Yönetmen, Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti

28.07.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma"nın ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibinin, Kapalıçarşı'da keşif yaptığı görüntüler sızmıştı. İddialara göre, yönetmen ikinci filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

om Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi 14 Temmuz'da vizyona girdi. Serinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibinin görüntüleri ise sosyal medyaya sızdı.

Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.

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Tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezen yönetmenin filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçtiği iddia edildi.

Keşif yapan ekibin görüntülerinin sosyal medyaya sızması nedeniyle gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği ve bu nedenle çekimlerin iptal edildiği iddia edildi.

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