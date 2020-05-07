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Kapalıçarşı ne zaman açılıyor? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çarşının ne zaman açılacağına, bu dönemde yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Kapalıçarşı ne zaman açılıyor? Açıklama geldi

Kapalıçarşı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın Kalpakçılar'da düzenleyeceği basın toplantısında, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.

Basın toplantısı, koronavirüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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