Kapalıçarşı'da 80 milyon liralık sahte altın operasyonu

İstanbul emniyeti tarafından Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.