Kapalıçarşı'da 80 milyon liralık sahte altın operasyonu
Mynet Haber
31 dakika önce
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İstanbul emniyeti tarafından Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
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