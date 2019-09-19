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Kapalıçarşı'da altın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 275,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 275,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,50274,70 275,20275,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.809,001.830,00 1.814,001.835,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00 251,00 255,00Lira(Tam) Ziynet 1.768,001.788,00 1.772,00 1.792,00Yarım Ziynet 884,00894,00 886,00 896,00Çeyrek Ziynet 442,00447,00

443,00 448,00

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Kapalıçarşı'da altın

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