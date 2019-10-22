HABER

Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme  

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - KAPALIÇARŞI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır.

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - KAPALIÇARŞI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz" dedi.
Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Fatih Kurtulmuş, "558 yıllık tarihi geçmişe ve önem sahip olan Kapalıçarşı'nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır" bilgilerini verdi.
Kurtulmuş, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Fesçiler Kapısı'nda yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
AFAD, Amasra Kalesi'nde kayaların çöktüğü bölgede inceleme yaptıAFAD, Amasra Kalesi'nde kayaların çöktüğü bölgede inceleme yaptı
Bu resimler okunuyorBu resimler okunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.