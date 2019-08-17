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KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Görüntü Dökümü:
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-Su basan Kapalıçarşı
-Esnafın su tahliyesi
-Detaylar

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