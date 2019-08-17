Kapalıçarşı'yı su bastı (2)

İdris TİFTİKÇİ-Nermin GEYİK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağıştan Kapalıçarşı'da etkilendi. Yoğun yağış nedeniyle çarşıda bulunan dükkanları su bastı. Su baskınının ardından bir de elektrik kesintisi yaşandı.

Kapalıçarşı'ya gelenler karanlıkta alışveriş yaptı. Kapalıçarşı esnafı suyun giderlerden bastığını belirtti.

Kapalıçarşı esnafı Ömer Sakmak, "Aşırı bir yağmur gördük, evet. Uzun sürdü. Daha önce de böyle bir hadise yaşamıştık. Normalde üst tadilat oldu, çatılarımız tamir oldu ama buradaki giderlerden sıkıntı yaşadık. Yapacak bir şey yok, bir afet yaşadık açıkçası. Çok yerde çarşının pencerelerden içeri girdi. Esnaf mağdur oldu açıkçası" dedi.

Ahmet Balcıoğlu "Buranın en büyük sıkıntısı elektrik. Şu anda Kapalıçarşı çok kalabalık. Çok şiddetli bir yağmurdu, ona yapacak bir şey yok ama tabii ki belirli önlemler vardır" şeklinde konuştu.

2006'dan beri Kapalıçarşı'da çalıştığını belirten Eren Öner “Gördüğünüz giderdeki tıkanıklıktan dolayı püskürtme oldu. Yandaki komşunun eşyaları ıslandı. Çok şiddetli yağmur yağdı. Giderlerin yazdan dolayı temizlenmemesinden dolayı, yaprak, poşetlerin temizlenmemesinden dolayı giderler tıkandı. Dışarı verdi. Aşağıda gider var. Buradan aşağı su aktı hep. İki saat boyunca dere gibi aktı burası" ifadelerini kullandı.



