"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla il genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu yürütüldüğü hatırlatıldı.

Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında bugün, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

1 el yapımı patlayıcı düzeneği,

2 el bombası,

4 büyük tüp ve çok miktarda demir bilye,

1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,

167 BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

