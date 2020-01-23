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"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla il genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu yürütüldüğü hatırlatıldı.

Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında bugün, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
1 el yapımı patlayıcı düzeneği,
2 el bombası,
4 büyük tüp ve çok miktarda demir bilye,
1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,
167 BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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