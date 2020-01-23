HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak'ta 'Kapan-3' operasyonu başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Sakarya’da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli hap ve vitamin hapı ele geçirildiSakarya’da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli hap ve vitamin hapı ele geçirildi
Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2)Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı korona virüsüne karşı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Gizemli virüse karşı flaş önlem

Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.