Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

Gösterimden önce açıklama yapan Başak Akbay, "Çekimler Alanya'da başladı,çok güzel geçti baya eğlendik. Son derece sistemli ve hızlı çalıştık. Alanya'dan sonra İstanbul'da devam ettik. Her şey çok yolunda gitti. İzleyenler klasik bir aksiyon, gerilim hikayesi görmeyecek. Dram ve sonuna kadar aşk da var. Aslında bitmek bilmeyen aksiyon hali var. Doğruluk mu cesaret mi?Kısmında nasıl bitecek, ne cevap verecekler? Diye düşünüyorsunuz. Seyirci nasıl bittiğini anlamayacak, filmde sıkılmaya yer yok" dedi.

Antalya’nın sayılı zenginlerinden Süleyman’ın oğlu ve kızıyla yaşadığı olayların anlatıldığı aksiyon-dram türündeki 'Kapan' filminin oyuncuları, Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Venezia Cinens Sinemaları’nda sinema severlerle bir araya geldi. Filmin yapım ekibi, oyunculu gösterimi talep eden ismin Erkan Petekkaya olduğunu ama son dakika gelemeyeceğini bildirdiği için zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

"FİLME İLİŞKİN HİÇ OLUMSUZ TEPKİ ALMADIM"

Oynadığı karakteri anlatan Akbay, "Burcu karakterini canlandırıyorum. Burcu aslında hikayenin kilit isimlerinden biri. Pek iyi biri değil,amaçları için yapamacağı şey yok. Çünkü parayı seviyor. film vizyona gireli bir hafta oldu, hiç olumsuz tepki almadım. Giden herkesten de çok güzel yorumlar alıyoruz, değişik film olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de böyle filmlere gerçekten ihtiyaç vardı. Bir ilki gerçekleştirdik diye düşünüyorum" diye konuştu.

ALİ GÜRER: FİLM BEKLENMEDİK SONLA BİTİYOR

Filme Tarık karakterine hayat veren Ali Gürer ise, "Tarık psikolojik travma geçirmiş bir çocuk. İlk oyunculuk deneyimimdi. Film Türk sineması için sıradışı bir iş oldu. Zaten sıradışı bir film olduğu için hak ettiği değeri görmediğini düşünüyoruz. Seyircinin alışmışlığının dışında filmde beklenmedik şeyler oluyor. Film tahmin edilemeyecek bir sonla bitiyor. Çok güzel bir projeydi, çok keyif aldım, benim için iyi bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

FİLMİN KONUSU

Çocuklarına oldukça düşkün olan Antalya'nın sayılı zenginlerinden Süleyman, kızınınaşık olduğu adamın da bulunduğu, 100 milyon dolar ödüllü, ucunda ölüm olan 'Doğruluk mu cesaret mi?' temalı bir yarışma düzenliyor. Filmde; dürüst olmaktan başka kurtuluş yolu olmayan bu yarışmayı öğrenen Süleyman'ın kızı Aslı’nın, gerçekleri ortaya çıkarması ve babasıyla yüzleşmesi anlatılıyor.