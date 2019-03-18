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Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın baş rolünde oynadığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği ’Kapan’ filmi oyuncuları VeneziaCinens Sinemaları’nda ilk kez izleyici ile buluştu.

Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın baş rolünde oynadığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği ’Kapan’ filmi oyuncuları VeneziaCinens Sinemaları’nda ilk kez izleyici ile buluştu. Erken Petekkaya filmin oyunculu gösterimine katılmadı.
Antalya’nın sayılı zenginlerinden Süleyman’ın oğlu ve kızıyla yaşadığı olayların anlatıldığı aksiyon-dram türündeki ’Kapan’ filminin oyuncuları, Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Venezia Cinens Sinemaları’nda sinema severlerle bir araya geldi. Filmin yapım ekibi, oyunculu gösterimi talep eden ismin Erkan Petekkaya olduğunu ama son dakika gelemeyeceğini bildirdiği için zor durumda kaldıklarını dile getirdi.
"Çekimler çok güzel geçti"
Gösterimden önce açıklama yapan Başak Akbay, "Çekimler Alanya’da başladı,çok güzel geçti baya eğlendik. Son derece sistemli ve hızlı çalıştık. Alanya’dan sonra İstanbul’da devam ettik. Her şey çok yolunda gitti. İzleyenler klasik bir aksiyon, gerilim hikayesi görmeyecek. Dram ve sonuna kadar aşk da var. Aslında bitmek bilmeyen aksiyon hali var. Doğruluk mu cesaret mi? Kısmında nasıl bitecek, ne cevap verecekler? Diye düşünüyorsunuz. Seyirci nasıl bittiğini anlamayacak, filmde sıkılmaya yer yok" dedi.
"Filme ilişkin hiç olumsuz tepki almadım"
Oynadığı karakteri anlatan Akbay, "Burcu karakterini canlandırıyorum. Burcu aslında hikayenin kilit isimlerinden biri. Pek iyi biri değil,amaçları için yapamacağı şey yok. Çünkü parayı seviyor. film vizyona gireli bir hafta oldu, hiç olumsuz tepki almadım. Giden herkesten de çok güzel yorumlar alıyoruz, değişik film olduğunu söylüyorlar. Türkiye’de böyle filmlere gerçekten ihtiyaç vardı. Bir ilki gerçekleştirdik diye düşünüyorum" diye konuştu.
Ali Gürer: “Film beklenmedik sonla bitiyor”
Filme Tarık karakterine hayat veren Ali Gürer ise "Tarık psikolojik travma geçirmiş bir çocuk. İlk oyunculuk deneyimimdi. Film Türk sineması için sıradışı bir iş oldu. Zaten sıradışı bir film olduğu için hak ettiği değeri görmediğini düşünüyoruz. Seyircinin alışmışlığının dışında filmde beklenmedik şeyler oluyor. Film tahmin edilemeyecek bir sonla bitiyor. Çok güzel bir projeydi, çok keyif aldım, benim için iyi bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

Kapan filminin oyunculu gösterimi yapıldı

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