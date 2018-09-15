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Kapan filminin setini arılar istila etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik'in paylaştığı Kapan filminin setini arılar istila etti! Ormanda çekim yapılırken arı saldırısına uğrayan oyuncular zor saatler geçirdi

Kapan filminin setini arılar istila etti!

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, başrollerini Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik'in paylaştığı filmin çekimleri, önceki gün Beykoz'daki ormanlık arazideydi.

BEŞ KİŞİYİ ARI SOKTU, İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah'ın haberine göre; ormanda çekim yapılırken set arıların istilasına uğradı. Çığlıklar içinde kaçışan ekipten beş kişiyi arı soktu. Ayağından arı sokan Zeynep Elçin ve bir set çalışanı, nefes almakta zorlandıkları için hastaneye kaldırıldı.

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Çekimlere bir gün ara verildi.

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