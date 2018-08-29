"Kapan" kasım ayında vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Kudret Sabancı'nın yönettiği "Kapan" adlı filmin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ciner Stüdyoları'nda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, filmin çok farklı bir senaryoya sahip olduğunu belirterek, "Ben senaryoyu okuduğumda gerçekten şaşırdım, seyirci de şaşıracak. Çok keyifli çalıştık, güzel bir film çektik. İnşallah seyirci de beğenir." dedi.

Öykü Çelik de filmde tatlı bir kız karakteri canlandırdığını dile getirerek, "Film aslında biraz gerilim türünde. Benim olduğum bölümler biraz romantik diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Neslihan Acar da filmin hikayesini, kadrosunu ve yapımını beğendiğini söyleyerek, "Değişik ve daha önce yapılmamış bir film olarak gördüm hikayeyi. Çok mutluyum bu ekibin içinde olmaktan. Çok güzel bir işin içindeyiz. " ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ruhi Sarı da çekimlerin Alanya'da başladığını, İstabul'da devam ettiğini aktardı.

Oyuncu Kemal Uçar ise "Gerilimi biraz içinde barındırıyor. Seyirciler yarışma programlarında yaşadıkları hissiyatları aslında biraz filmi izlerken yaşayacaklar. Aynı zamanda bir intikam hikayesi film. Çekmesi de güzel ve biraz zor oldu. Fiziksel olarak biraz zorlayıcı film oldu. Bu anlamda da filmin benim için bir yeniliği var." dedi.