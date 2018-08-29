"Kapan" kasım ayında vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Kudret Sabancı'nın yönettiği "Kapan" adlı filmin tanıtım toplantısı yapıldı.
Ciner Stüdyoları'nda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, filmin çok farklı bir senaryoya sahip olduğunu belirterek, "Ben senaryoyu okuduğumda gerçekten şaşırdım, seyirci de şaşıracak. Çok keyifli çalıştık, güzel bir film çektik. İnşallah seyirci de beğenir." dedi.
Öykü Çelik de filmde tatlı bir kız karakteri canlandırdığını dile getirerek, "Film aslında biraz gerilim türünde. Benim olduğum bölümler biraz romantik diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Oyuncu Neslihan Acar da filmin hikayesini, kadrosunu ve yapımını beğendiğini söyleyerek, "Değişik ve daha önce yapılmamış bir film olarak gördüm hikayeyi. Çok mutluyum bu ekibin içinde olmaktan. Çok güzel bir işin içindeyiz. " ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ruhi Sarı da çekimlerin Alanya'da başladığını, İstabul'da devam ettiğini aktardı.
Oyuncu Kemal Uçar ise "Gerilimi biraz içinde barındırıyor. Seyirciler yarışma programlarında yaşadıkları hissiyatları aslında biraz filmi izlerken yaşayacaklar. Aynı zamanda bir intikam hikayesi film. Çekmesi de güzel ve biraz zor oldu. Fiziksel olarak biraz zorlayıcı film oldu. Bu anlamda da filmin benim için bir yeniliği var." dedi.
Senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'ın birlikte kaleme aldığı filmin kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Dram ve aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan ve Duygu Karaca gibi isimler yer alıyor.
Filmin konusu ise özetle şöyle:
"Film, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya'nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Amerika'da eğitim alan kızı ile Aslı ve ülkesinde öğrenim gören oğlu Tarık ile mutlu bir dünyası vardır. Zengin olduğu halde çocuklarını şımartmayan Süleyman onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Ailenin mutlu yaşantısı Tarık’ın İstanbul’da öğrenciliği sırasında yaşadığı olay sonrasında altüst olur. Yaşanan olay Tarık'ta büyük bir psikolojik travma yaratır. Oğlunun içinde bulunduğu durumdan dolayı kahrolan Süleyman onun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar."
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