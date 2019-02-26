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Kapana takılan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, ayağı kapana takılan köpek kurtarıldı.Uledere’de başı boş bir köpek, mahalle arasında daha önce tilki için kurulan bir kapana takıldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, ayağı kapana takılan köpek kurtarıldı.
Uledere’de başı boş bir köpek, mahalle arasında daha önce tilki için kurulan bir kapana takıldı. Köpeğin acı içinde kıvrandığını gören hayvansever vatandaşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan’ı aradı. İnan ve ekibi hayvanı kurtarmak için olay yerine gidip köpeği aldı. Ameliyata alınan köpek kapandan kurtarılarak tedavi altına alındı.
Hayvanın durumu ile ilgili bilgi veren İnan, Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi personelleri tarafından gelen bir ihbar üzerine daha önce yaban hayvanlar için kurulan bir kapana takılan köpeği kurtarmak için çalışma başlattıklarını söyledi. İnan, "Bacağından yarlanan köpek için elimizden geleni yaptık, durumu çok iyi. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz bu konuda yaban hayvanlar için bile olsa kimse kapan kullanmasın. Gördüğümüz kapanda eski bir kapan sanırım aylar öncesine ait bir kapandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılmış" dedi.

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