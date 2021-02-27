“Kapanan İşletmelerin Çalışanları IKBY’ye Gidiyor”

Corona virüsü salgını nedeniyle Diyarbakır’da kapanan işyerlerinin çalışanları Irak Kürt Bölgesi'ne gitmeye başladı. Bu tespit Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına ait. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, hükümete acil önlem alınması çağrısı yaptı. Salgının ekonomik etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, bir yandan insan sağlığı korunurken, diğer yandan sosyo-ekonomik yaşam alanlarının ciddi bir kriz ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Kaya, kapanan işyerlerinin çalışanlarının çalışmak için Irak Kürt Bölgesi'ne gitmeye başladığını belirterek, hükümeti acil önlem çağrısı yaptı. Kaya, “Bu açıdan bakıldığında yürürlükteki tedbirlerin her bir birey, kurum ve işletme için titizlikle uygulanmasında oldukça büyük yarar görmekteyiz. Ancak uygulanmakta olan tedbirler bazı sektörlerin faaliyetlerine tamamen veya kısmi sınırlama getirmektedir. Dolayısıyla bu sektörler çok daha ciddi boyutta bir ekonomik krize ile karşılaşmaktadırlar. Özellikle sosyal ve kültürel yaşamın vazgeçilmezlerinden olan pastahane, düğün salonu, oyun salonu, cafe, lokanta, restoran, şarküteri gibi mekanlara yönelik kısıtlamalar bu sektörleri adeta iflasın eşiğine getirmiştir. Yüzlerce firma işletmecisi işyerini kapatmak zorunda kalırken, binlerce çalışan da işsiz kalmıştır. Bu işletmelerde çalışırken işinden ayrılmak zorunda kalanlar iş bulup çalışmak için IKBY’nin Erbil ve Duhok gibi kentlerine gitmeye başlamışlardır. Ekonomik yaşamın daha fazla zedelenmemesi ve işsizliğin önüne geçmek için normal yaşama geçişi sağlayacak adımların atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.

Kaya'nın hükümete önerdiği önlemlerin bazıları şöyle: “-Gerek sosyal ve kültürel yaşamın idamesi, gerekse de ekonomimizin ayakta kalabilmesi için faaliyetlerine sınırlama getirilen düğün salonu, cafe, oyun salonu, lokanta, restoran, şarküteri gibi işletmelerin gerekli tedbirleri alarak kısmi olarak da olsa faaliyetlerine devam etmeleri ivedilikle sağlanmalıdır. -Bu süreçte işyerini kapatmak veya faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan işletmelerin sabit giderlerinden olan kira, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri 6 ay ötelenmeli ve nakdi destekler sağlanmalıdır. -İşletmelerin kullanmış oldukları kredilerin ödemeleri 6 ay süreyle faizsiz ertelenmelidir. -İşini kaybeden veya ücretsiz izine ayrılan çalışanlara işsizlik sigortası kapsamında nakdi yardım yapılmalıdır.” “En az 30 bin kişi işini kaybetti” Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, kapanan işyerlerinde çalışan en az 30 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Ebedinoğlu, sadece Irak Kürt Bölgesi'ne değil, çalışmak için Türkiye’nin batısına da gidenlerin olduğunu söyledi.