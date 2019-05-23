Kapanan özel hastanenin çalışanlarından maaş eylemi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir hafta önce kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 2,5 aydır maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek eylem yaptı. Şehir merkezine 21 sene önce kurulan özel bir hastane, yaklaşık bir hafta önce hizmetlerini durdurma kararı alarak kapandı. Ekonomik nedenlerle kapandığı öne sürülen hastanenin 180 çalışanı ise 2,5 aydır maaş alamadıklarını ve konuşmak için bir muhatap bulamadıkları iddiasıyla hastane önünde eylem yaptı. Aralarında doktor, hemşire ve hasta bakıcıların olduğu tüm hastane personeli haklarının verilmesini istedi. Çalışanlar adına konuşan sağlık memuru Mustafa Büyükbel, şunları söyledi: "75 gündür maaş verilmedi. Bununla birlikte haklı fesih elde ettiğimiz halde kıdem, ihbar, fazla çalışma, resmi tatil çalışma ücreti ve bireysel emeklilik kesintilerimiz tarafımıza ödenmemektedir. Burada 180 kişi çalışmakta. Her birini 3 kişilik bir aile olarak düşündüğünüzde 540 kişinin mağduriyeti söz konusu. Ramazan ayında bu kadar kişi mağdur edildi. Önümüzdeki bayramda çocuklarımızın boynu bükük, kadınlarımızın gözü yaşlı olacak. Bu basın toplantımızla açıkça suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumlular ortaya çıkarılsın. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım istiyoruz." Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.



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