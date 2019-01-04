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Kapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun'un Karadut Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılar

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun'un Karadut Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Göksun'un Karadut Mahallesi'nin Köyobası Mezrası'nda yaşayan Hasan Elbistanlı, astım hastalığına bağlı olarak rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istedi. Yolların karla kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu bir yolcuğun ardından eve ulaşan ekipler, Hasan Elbistanlı'yı Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Elbistanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılar

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