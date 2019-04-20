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Kapanla durdurulan araçtan 10 kilo skunk çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Narkotik polislerinin, kapan atıp lastiklerini patlatarak durdurduğu araçta yapılan aramada, 10 kilogram skunk ele geçirildi - Ayrıca bin 520 uyuşturucu hap yakalandı

Narkotik polislerinin, kapan atıp lastiklerini patlatarak durdurduğu araçta yapılan aramada, 10 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya bir otomobille uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akıncılar gişelerinde kontrol noktası oluşturan narkotik polislerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Bölgedeki jandarma uygulama noktasından da kaçmayı başaran otomobili durdurmak için polis ekipleri yola kapan kurdu.

Lastikleri patlayan otomobildeki şüpheli İ.T. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 10 kilogram skunk ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen İ.T. tutuklandı.

- Otomobilin tavanında bin 520 uyuşturucu hap bulundu

Öte yandan, Ankara narkotik polisleri, Hatay'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getiren Suriye uyruklu kişileri takibe aldı.

Araçla Gazi Hastanesi'ne gelen Suriyeliler Yusuf Elsalih ile eşi Emine Elsalih gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, tavan kısmına zulalanmış halde bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yusuf Elsalih, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elsalih çiftinin, çocuklarını hastaneye getirdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

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