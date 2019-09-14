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Kapanla durdurulan hırsızlık zanlısından yeminli savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir tarladan Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından kovalanan ve yola kurulan kapanla durdurulan zanlılardan biri, jandarma ve gazetecilere yemin ederek, kendini savundu.

Gaziantep’te bir tarladan Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından kovalanan ve yola kurulan kapanla durdurulan zanlılardan biri, jandarma ve gazetecilere yemin ederek, kendini savundu. Yakalanan Şahıslardan T.Ç., "Ben yevmiyeceyim, ben yapmamışım. Yemin ederim çalmamışım" cevabını verdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Günaltı Mahallesi’nde Ö.D’ye ait fıstık bahçesinde hırsızların olduğu ihbarı üzerine Nizih İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine seyir eden jandarma ekipleri, bölgede peş peşe kaçan iki aracı fark etti. Şahıslara dur ihtarı yapan jandarma ekipleri, zanlıların ihbara uymaması üzerine araçları durdurmak istedi. Kaçmayı başaran araçların gittiği istikametteki yolları kontrol altına alan ekipler, araçlardan 27 NR 523 plakalı olan otomobilin Suboyu Mahallesi’nde terk edildiğini tespit etti. Diğer aracı da bulan ekipler, bir süre aracı kovaladı. Yapılan dur ihbarlarına uyulmaması üzerine ise yola kapan kuruldu. Kapanın üzerinden geçen otomobil lastiklerinin patlamasının ardından durdu. Kontrolsüz bir şekilde yolda duran otomobile arkasından seyir halinde bulunan bir kamyonet çarptı. Kazada hırsızlık zanlılarından 2’si hafif şekilde yaralanırken, araç içerisindeki diğer 2 kişi ise yayan olarak kaçtı.
Yeminli savunma
Olayın şokunu atlatamayan C.K ve T.C. olay yerindeki jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gazeteciler tarafından görüntülenen zanlılardan 32 yaşındaki T.Ç, yemin ederek kendisini savundu. T.Ç, "Ben yapmadım abi, bunlar beni yoldan aldı. Ben yevmiyeciyim, ben yapmamışım, ben çalmamışım. Yemin ederim çalmamışım. Beni yoldan yevmiyeci diye aldılar" dedi. Yakalanan diğer zanlı C.K. ise sorulara cevap vermedi. Yüzü kum ve çakıl bulaşığı olan C.K. ise gazetecilerin sorularının ardından kafasını öne eğerek, sürekli yere doğru bakması dikkat çekti.
Elleri kelepçelenen zanlılar, önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından ise işlemler için Jandarma Karakolu’na götürüldü.
Jandarma ekipleri kaçan 2 şahsın peşine düştü. Ekipler, şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, şahısları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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