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Kapanla durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yere serilen kapanla durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kapanla durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yere serilen kapanla durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan ekipler, kaçak içki taşıdığı belirlenen V.İ. yönetimindeki 33 V 4472 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil başka bir noktada jandarmanın yere serdiği kapanla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler otomobil sürücüsü V.İ. ile yanındaki M.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.
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