Kapanma Olmadan Pandemiden Çıkış Mümkün mü?

Amerika, Corona virüsü salgınında dünyada en fazla can kaybının yaşandığı aynı zamanda en fazla aşının yapıldığı ülke. Buna rağmen son haftalarda artan vakalar Corona endişesinin hala varlığını sürdürdüğünün kanıtı. VOA Türkçe’nin konuştuğu Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Burak’a göre bunun nedeni bazı eyaletlerde erken gevşetilen tedbirler, virüsün daha bulaşıcı ve ölümcül olan varyantları ve genç nüfusun henüz tamamen aşılanmamış olması: “İlk anahtar kelime aşı, ikinci anahtar kelime varyant, üçüncü anahtar kelime de önlemler diyelim. Öncelikle aşıya gelirsek üç ayda vaka sayısında yüzde 90'a yakın düzeyde azalma görüldü. Ölümlerde çok ciddi azalmalar görüldü. Tabii bununla beraber bir varyant sorunumuz da var. Özellikle İngiliz varyantı yapılan tahminlere göre ülkedeki dominant varyant. Yeni varyantları daha fazla bulaşıcı olduğu için hem aşısız olan genç nüfusun tedbirleri gevşetmesi hem varyantları daha hızlı ilerlemesi bizim karşımıza vaka sayısı artışı olarak çıkıyor.”

Mevcut aşılar varyantlara karşı ne kadar etkili?

Amerika’da her eyalette görülen, Türkiye’de de yaygın olan İngiliz varyantı hakkında ellerinde her geçen gün daha fazla veri olduğunu söyleyen Dr. Furkan Burak, eldeki aşıların virüsün mutasyona uğramış haline karşı etkisiz olmasının sıkıntı yaratacağını ancak bu endişe için erken olduğunu vurguluyor: “İngiliz varyantı şu an dominant, dünyada Amerika'da da dominant olacağı öngörülüyor. Biz daha fazla bulaşıcı olduğunu biliyoruz bütün varyantların. İngiliz varyantının iki kat daha öldürücü, yani yüzde 100 daha fazla öldürücü olabildiği yönünde ciddi çalışmalar da var. Bu endişe verici. Bununla beraber anahtar soru elimizdeki aşıların bu varyantları karşı etkinliği. Pfizer bunu ilk denedi ve İngiliz varyantına karşı hala aşının etkili olduğunu söyledi. Bu olumlu bir gelişme. Bununla beraber aşıyla sağladığımız bir bağışıklık yanıtı var. Hem antikor, hem de t hücre yani hücresel yanıt. Hücresel yanıtın da varyantlar üzerinde yüzde 90 oranında yine koruyuculuk sağladığına yönelik çalışmalar da var.”