HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapanma öncesi alkol yasağı tartışması

Kapanma öncesi alkol yasağı tartışması

27.04.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe günü başlayacak 18 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, alkol satışına yasak getirilmesi tartışma yarattı.

Kapanma öncesi alkol yasağı tartışması

Tekel bayiileri karara tepki gösterirken hukukçular alkol satışının yasaklanamayacağını savunuyor.Türkiye'de artan korona vakalarını kontrol altına alabilmek amacıyla Perşembe gününden bayram sonrasına kadar uygulanacak tam kapanma sırasında alkollü içecek satışının yapılmayacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışma, yasak süresince marketler ve tekel bayilerinde içki satışının olmayacağı iddiasının sosyal medyaya yansıması üzerine başladı. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlediği toplantıda tekel bayilerinin tam kapanma süresince açık olup olmayacağı sorusuna “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok. Hem de bir soru işareti söz konusu değil" yanıtını verdi. İçişleri Bakanlığı’nın kısıtlama önlemlerine ilişkin genelgesinde yer almamasına karşın böyle bir uygulamaya gidilmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Öyle ki, #alkolümedokunma etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

"Kararı mülki amirlikler veriyor"

DW Türkçe'nin ulaştığı Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, “Yönetimden arkadaşlar Emniyet’i aradılar. Emniyet, İçişleri Bakanlığı’nın şifahen kendilerine böyle bir bildirimde bulunduğunu aktardı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde böyle bir karar yok. Bu kararı verenler mülki amirlikler” dedi.

Akbaş, yasağa tepki gösterirken "18 günlük kapatma çok uzun bir süre. Zaten mevcut yasaklar sebebiyle, saate vurduğunuzda bir ay içinde 10 gün çalışmıyoruz. Akşam 17.00’da kapatıp, sabah 10.00’da açıyoruz. Ödemeleri yapmakta zaten zorlanıyoruz. Bu kararla tekel bayii esnafı kepenk kapatacak” ifadelerini kullandı. Aybaş ayrıca “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde böyle bir ibare yokken mülki amirliklerin kendilerine görev bilip yasak koymasına” da tepki gösterdi.

"Yasal dayanağı bulunmuyor"

Hukukçular açısından da uygulama sorunlu. DW Türkçe'ye görüş veren İdare Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Metin Günday'a göre, uygulamanın herhangi bir yasal dayanağı yok. Prof. Dr. Günday hem bayiilerin, hem tedarikçilerin hem de tüketicilerin bu konuda yasal yollara başvurma hakkı olduğunu belirterek, "Anayasa'ya göre devlet gençleri alkol alışkanlığından korumakla yükümlü. Ancak, korumak başka, yasaklamak başka şeyler. Zaten saat 10.00’dan sonra içki satışı yapılamıyor. Önlem alınmış zaten. Ancak içki satışını bu şekilde yasaklamanın hiçbir yasal dayanağı yok” dedi.

Diğer kısıtlama önlemlerinin Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nca yasal bir dayanağı olduğunu söyleyen Günday, "Ancak içki yasağı konusunda bu söz konusu değil. Burada kamu yararı yoktur. Bu, tümüyle temel hak ve özgürlüğe ölçüsüz müdahaledir. İçki satışını önlemek için önlemler alabilirsiniz. Ama yasaklayamazsınız. Sosyalleşmeyi teşvik ettiği söyleniyor. Ancak insanlar içki içip sosyal mesafeye uyabilirler. Sosyal mesafeye uyup uymamak ayrı bir konu. İçki içmeyen kişi de uymayabilir. Bunu içkiye indirgeyemezsiniz. Mesafeye uymamanın bir yaptırımı varsa, içki içene de içmeyene de uygularsanız” diye konuştu.

DW / DBN,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldıÇöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Kılıçdaroğlu net konuştu: Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Kılıçdaroğlu net konuştu: Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.