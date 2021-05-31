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Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

31.05.2021 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde yaşanan uzun süreli kapanmaların ardından yeniden sosyalleşme fikri birçok kişiyi tedirgin ediyor. Klinik psikolog Dr. Julie Smith, bu kaygıları aşmanız için altı tavsiyede bulunuyor.

Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

Kapanma dönemlerinde uzunca bir süre evde kaldıktan sonra yeniden sosyalleşme fikri sizi tedirgin ediyor mu? Tekrar kalabalığa karıştığınızı düşünmek endişe yaratıyor mu? Bazen yüz yüze iletişim kurmayı unuttuğunuzu düşünüyor musunuz?

Eğer bu sorulardan bir ya da birkaçına evet yanıtını veriyorsanız, endişelenmeyin. Çünkü yalnız değilsiniz. Klinik psikolog Dr. Julie Smith'e göre "sorun sizde değil" ve böyle hissetmeniz de çok doğal.

Dr. Julie Smith

Dr. Smith, "Günlük rutinlerimiz bir süre sonra kendimizi rahat hissettiğimiz alanlara dönüşüyor. Pek aşina olmadığınız bir durumla karşılaştığınızda beyniniz stres tepkisi verir. Bu, beyninizin 'Bu yeni, farklı bir durum, dikkat et' deme şeklidir" diyor.

Ancak Dr. Smith, bazı şeyleri yeniden yapmaya başladığımızda da stres düzeyinin giderek azalmaya başlayacağını söylüyor.

Pandemi nedeniyle kapanma dönemleri bittikten sonra normal hayatın hızlı temposuna yeniden nasıl döneceğinizi düşünüyorsanız, Dr. Smith'in işinize yarayabilecek altı tavsiyesi var:

Man looking outside through a window

  1. Ertelemeyin

Bazı şeyleri yapmaktan kaçındıkça kaygı da artar ve işler uzun vadede daha da kötüleşir.

O zaman hiç beklemeyin!

Ancak içinizde bir endişe taşıyorsanız, o zaman idare edebileceğinizi düşündüğünüz bir sosyal aktiviteyle, ufak adımlarla normal hayata geri dönüşünüzü başlatmanız iyi olur.

Teenage girl and boy talk in a booth at a retro cafe

  1. Bir işi yapabildiğiniz kadar sık yapın

Bir işi ne kadar sık yaparsanız, o kadar hızlı rahatlarsınız.

Örneğin bir arkadaşınızla kahve içmek için haftada bir buluşuyorsanız, bunu daha sık tekrarlayın.

Close-up of woman against grey brick wall making finger frame sign

  1. Neye odaklanacağınızı dikkatli seçin

Bizi kaygılandıran şeylere odaklandığımızda endişelerimiz de artar.

Ancak heyecan duyduğumuz ya da özlediğimiz işlere odaklanırsak o zaman kaygı da yerini heyecana bırakır.

Lots of spotlights beam downwards

  1. 'Spot ışığı etkisini' unutmayın

"Spot ışığı etkisi", endişeli hissettiğimizde ortaya çıkma ihtimali artan bilişsel bir önyargıdır.

Başkalarının bizi olduğundan daha çok incelediğini ve yargıladığını düşünürüz. Oysa birçok insan esasında başkalarından çok, kendine odaklanır.

Two men chat on an escalator

  1. Güvendiğiniz insanlarla konuşun

Güvendiğiniz insanlarla endişelerinizi paylaşmak için dertleşmek önemlidir.

Birçok insan, sosyal hayatına geri döndüğünde virüs kapma ya da hastalarını kaygısını da yanında taşıyacak.

Yalnız olmadığınızı fark etmek bu durumu yönetmenizi de kolaylaştırır.

Friends talking and dining outside on a warm summers evening

  1. Sosyalleşmeye yakınlarınızdan başlayın

Sosyalleşmeye önce aile ve arkadaşlarla başlarsanız, beklentileri karşılama konusunda daha rahat ve daha az kaygılı hissedersiniz.

En önemlisi, keyif aldığınız şeyleri hatırlayın ve yeniden yapmaya başlayın.

Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

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