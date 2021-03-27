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Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi

27.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası kesti.

Beyoğlu’nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası kesti. İş yerleri mühürlenirken, daha önce yapılan bir mührü bozan yetkilisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Beyoğlu’nda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapıldığı, nargile sunumu yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 adet işyeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Daha önce yapılan mührü bozan bir iş yeri yetkilisi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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