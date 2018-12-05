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Kapatılan derneğin eski başkanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği'nin (AHUDER) eski başkanı tutuksuz sanık Halil İbrahim A., 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği'nin (AHUDER) eski başkanı tutuksuz sanık Halil İbrahim A., 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan avukat Halil İbrahim A. ile avukatı hazır bulundu. Savcı verdiği mütalaasında sanığın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunmasında kapatılan AHUDER'in faaliyetlerinden bahseden Halil İbrahim A., "AHUDER'de 2013-2016 yılları arasında hiçbir şekilde önceki adı cemaat, şimdiki adı FETÖ olan örgütü destekleyici tek satır bir açıklama bulamazsınız. AHUDER ilk KHK kararlarında kapatılmadı. 11'inci KHK kararı ile kapatıldı. OHAL Komisyonu'na derneğin kapatılması konusunda itiraz ettik. 23 yıllık hayatımda 5 bine yakın dosyaya baktım, tek bir şikayet almadım. Kendi kardeşlerine silah sıkacak kadar şerefsiz, Meclis'ine bomba atacak kadar kalleş bir örgütün şimdi üyesi olmakla suçlanmayı kabullenemiyorum. Bu davadan alnımın akıyla çıkacağıma inanıyorum. Herhangi bir suçta, bir oluşumda bulunmadım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Halil İbrahim A.'ye 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, istinaf ve Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanığın tutuksuzluk hallinin devamına karar verdi.

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