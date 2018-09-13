HABER

Kapatılan FETÖ yurdunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Kapatılan FETÖ yurdunda yangın

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yurt içerisindeki masa, sandalye, yatak ve kırtasiye malzemeleri gibi eşyaların tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisindeki malzemeler dikkat çektiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisindeki malzemeler dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altındağ kapatılan FETÖ yurdu yangın

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müftü Nihat Aktaş sahte imzayla Kaymakam Naim Akgül'ü İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti

Müftü Nihat Aktaş sahte imzayla Kaymakam Naim Akgül'ü İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.