Kapatılan Muhalif Kanalın Yöneticilerine Mahkumiyet Kararı Gazetecilere Gözdağı mı?

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Avcı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk bağımsız mahkemeleri ‘basının yükümlülüğü haber vermektir’ diyor. Haberi de siyasi iktidarı övüyor mu yeriyor mu memleket de iyi bir şey mi oldu kötü bir şey mi oldu ayrımına bakmadan vermeniz gerek. Söz konusu iddianamede yer alan haberler 18 işçinin IŞİD militanları tarafından kaçırılması, Ankara’da 102 insanın katledilmesi, Güvenpark’ta patlama ve İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde patlama, Cizre’de muhabir arkadaşın röportaj yapması. Hayatın Sesi televizyonu her zaman muhalif bir kanal olmuştur bu yüzden de KHK ile kapatıldı. İdari para cezası da aldı ama açılmış ceza davası yok. Kapatılmasının gerekçesi olarak bu davayı açmak oldu” dedi.

Karara itiraz ettikten sonra davayı istinaf mahkemesine taşımaya hazırlanan avukatlardan Devrim Avcı, bu davanın televizyonun neden kapatıldığına bir yanıt hazırlamak için açıldığını ve mahkumiyetle sonuçlandığını belirtti.

Daha önce hiçbir televizyon kanalı patronunun yayın organında yer alan bir haber ya da program yüzünden yargılanmadığının altını çizen avukat Avcı, Halkın Sesi televizyonu sahiplerinin kanalın muhalif yayın çizgisi nedeniyle cezalandırıldıklarını ifade etti.

“Muhalif gazeteciliğe çifte standart uygulanıyor”

Avcı, Halkın Sesi televizyonunun yayınladığı görüntülerin diğer ana akım yayın organlarından farklı olmadığını buna rağmen onların yerine bu kanalın cezalandırılmasının da çifte standart olduğunu savundu:

“İfade özgürlüğü dediğimiz kavram size muhalif olan şahıslar için var. Magna Carta’dan beri böyle bir hukuk düzeni bulunuyor. Bakın, 15 Temmuz darbe girişimi her kanalda yayınlandı ama kimse ‘FETÖ propagandası yapılıyor’demedi, görüntüler verildi. Tankların insanlara saldırması verildi. Bu açıdan habercilik mantığıyla yaklaşıp ‘bu terör saldırıları son bulsun’ diyene de ceza vermemeniz kazım. Yaşanan olaylardan hükümeti sorumlu tutanlara bu propagandadır demek en büyük hukuksuzluk. Bir kadın cinayeti haberi verdiğiniz zaman nasıl bunu işleyen kişiyi eleştiriyorsanız bunları da eleştiriyorsunuz. Ayrıca, Hayatın Sesi gibi bir kanalın IŞİD propagandası yapmaktan ceza alması ayrı bir ironi bizce.”